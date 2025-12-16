L'Olimpia Milano supera il Real Madrid con un punteggio di 79-69 nella partita di Eurolega 2026, grazie ai 19 punti di Guduric. I meneghini mantengono un vantaggio di +10 con 5 minuti ancora da giocare, mentre Campazzo cerca di trascinare il Real con un tiro da tre e 22 punti complessivi. Segui la diretta per aggiornamenti in tempo reale.

LIVE Olimpia Milano-Real Madrid 79-69, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: 19 punti di Guduric, meneghini a +10 con 5? da giocare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 84-77 Facundo Campazzo micidiale da tre. 22 punti per l’argentino, il Real prova a rifarsi sotto. 84-74 Maledon appoggia per il -10. ‘Peppe’ Poeta ferma il gioco per un minuto di sospensione. 84-72 12 di Facundo Campazzo ai liberi. 84-71 ARMONI BROOKS CON LA SCHIACCIATA IN CONTROPIEDE! TIME-OUT REAL, OLIMPIA A +13. 82-71 Un libero lasciato sul ferro da parte di Josh Nebo. 81-71 22 per Facundo Campazzo a cronometro fermo. 81-69 Shavon Shields da due. Time-out Scariolo, +12 Olimpia. 79-69 12 per Mario Hezonja ai liberi. 79-68 GUUUUUDUUURIIIICCCC! BOMBAAAAAAAAAA 76-68 Hezonja dalla media. 🔗 Leggi su Oasport.it

