LIVE Olimpia Milano-Real Madrid 66-60 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | Guduric tiene i padroni di casa a +6 dopo 30?
Inizia il quarto quarto della sfida tra Olimpia Milano e Real Madrid, con i padroni di casa ancora avanti di sei punti. Dopo un intenso match all’Allianz Cloud, le forze si riducono e la partita si avvicina alla conclusione. Segui in diretta gli aggiornamenti su questa emozionante sfida di Eurolega 2026.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Inizia il quarto decisivo all’Allianz Cloud! La preghiera di ‘Pippo’ Ricci non va a bersaglio: all’ultima pausa breve del match l’Olimpia Milano conserva due possessi pieni di vantaggio sul Real Madrid! 66-60 Reverse di Mario Hezonja. 66-58 Taglio e appoggio di Josh Nebo. 64-58 Altro giro perfetto ai liberi di Marko Guduric che arriva a quota 13 punti. 62-58 33 anche per Mario Hezonja per ristabilire il -4 Real. 62-55 33 per Marko Guduric in lunetta per far respirare l’Olimpia. -2’06” alla terza sirena. 59-55 Mario Hezonja chirurgico da tre! Real a contatto, -4. Oasport.it
Live dalla Sala Stampa Olimpia Milano - Real Madrid
Olimpia Milano-Real Madrid, il risultato della partita di Eurolega LIVE - L’Olimpia Milano torna a giocare all'Allianz Cloud, ex Palalido, ospitando il Real Madrid di Sergio Scariolo. sport.sky.it
Diretta/ Milano Real Madrid (risultato 66-60) video streaming tv: Lyles ci prova! (16 dicembre 2025) - Diretta Milano Real Madrid streaming video tv, oggi martedì 16 dicembre 2025: orario e risultato live della partita per l’Eurolega di basket. ilsussidiario.net
OLIMPIA: I 12 CON IL REAL C'è anche Lorenzo Brown. Le ultime... https://www.pianetabasket.com/olimpia-milano/live-olimpia-milano-vs-real-madrid-diretta-i-12-di-poeta-349785 - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.