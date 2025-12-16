LIVE Olimpia Milano-Real Madrid 66-60 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | Guduric tiene i padroni di casa a +6 dopo 30?

Inizia il quarto quarto della sfida tra Olimpia Milano e Real Madrid, con i padroni di casa ancora avanti di sei punti. Dopo un intenso match all’Allianz Cloud, le forze si riducono e la partita si avvicina alla conclusione. Segui in diretta gli aggiornamenti su questa emozionante sfida di Eurolega 2026.

LIVE Olimpia Milano-Real Madrid 66-60, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: Guduric tiene i padroni di casa a +6 dopo 30? CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Inizia il quarto decisivo all'Allianz Cloud! La preghiera di 'Pippo' Ricci non va a bersaglio: all'ultima pausa breve del match l'Olimpia Milano conserva due possessi pieni di vantaggio sul Real Madrid! 66-60 Reverse di Mario Hezonja. 66-58 Taglio e appoggio di Josh Nebo. 64-58 Altro giro perfetto ai liberi di Marko Guduric che arriva a quota 13 punti. 62-58 33 anche per Mario Hezonja per ristabilire il -4 Real. 62-55 33 per Marko Guduric in lunetta per far respirare l'Olimpia. -2'06" alla terza sirena. 59-55 Mario Hezonja chirurgico da tre! Real a contatto, -4.

