LIVE Olimpia Milano-Real Madrid 57-47 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | timida reazione degli ospiti nel terzo quarto i meneghini controllano

Segui in diretta l'incontro di Eurolega tra Olimpia Milano e Real Madrid, con il punteggio attuale di 57-47. Dopo una timida reazione degli ospiti nel terzo quarto, i meneghini mantengono il controllo della partita. Aggiorna la cronaca live per tutte le emozioni e i momenti salienti del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 57-47 Gabriel Deck emula il compagno per l’uno-due che riporta i  Blancos  a -10. 57-44 Abalde con la tripla. 57-41 Palleggio, arresto e tiro: centro di Quinn Ellis. 55-41 Zach LeDay con l’arresto e tiro. Ancora +14 Olimpia. 53-41 Alberto Abalde dalla media per scuotere il Real. 53-39 22 a cronometro fermo per il texano di passaporto armeno. 51-39 Dentro il libero di LeDay. Fallo tecnico per Facundo Campazzo per proteste eccessive! Inizia il terzo quarto! Si riparte dal 50-39 per Milano dopo i primi 20?. 21:35 Squadre già sul parquet dell’Allianz Cloud in vista della ripresa delle ostilità tra pochissimo. Oasport.it

