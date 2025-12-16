LIVE Olimpia Milano-Real Madrid 50-39 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | meneghini a +11 sui Blancos all’intervallo lungo

Segui in tempo reale l'andamento della sfida tra Olimpia Milano e Real Madrid, valida per l'Eurolega 2026. Al termine del secondo quarto, i meneghini sono avanti di 11 punti, con il punteggio di 50-39. Restate aggiornati per tutte le emozioni e i dettagli di questa partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude anche il secondo quarto: all'intervallo lungo l'Olimpia Milano conduce per 50-39 sul Real Madrid! 50-39 Tripla di Facundo Campazzo allo scadere dei 24?. 50-36 22 per Zach LeDay a cronometro fermo. 48-36 Schiacciata in contropiede di Lyles per il -12 Real, con 14 punti per l'ex giocatore NBA. 48-34 Marko Guduric col semi-gancio. 46-34 Giro perfetto in lunetta di Lyles. 46-32 SHAVON SHIELDS! TRIPLA, MASSIMO VANTAGGIO OLIMPIA A +14. 43-32 Appoggio di Feliz per il -11 Real con meno di tre minuti al termine del secondo quarto. 43-30 ARMONI BROOKS! TRIPLAAAAA 40-30 12 ai liberi per il playmaker argentino ex Denver Nuggets.

