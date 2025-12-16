Dal 19 dicembre al 22 marzo 2026, il Castello Sforzesco ospita

L'Italia sulla neve

(Castello Sforzesco, 19 dicembre –22 marzo 2026) La Civica Raccolta delle Stampe “Achille Bertarelli” presenta una mostra sugli sport invernali tra ’800 e ’900. Attraverso manifesti, illustrazioni di riviste e materiali pubblicitari, racconta come l’Italia ha scoperto la neve, gli sport invernali, il loro immaginario. Focus sulla moda legata alla montagna e al turismo. Ilgiorno.it

