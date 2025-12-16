L’Italia è vulnerabile alla disinformazione russa lo dice anche il Cremlino

L’Italia si trova vulnerabile alla disinformazione russa, come evidenziato anche da fonti dello spionaggio russo. Un documento ufficiale definisce il paese “pro russa” di fatto, sottolineando un sistema di controspionaggio debole, aggravato dal trasferimento di competenze nel 2008. La situazione mette in luce le criticità nella difesa dell’informazione nazionale di fronte a influenze esterne.

  In un documento dello spionaggio russo, l'Italia viene definita "di fatto pro russa", con un controspionaggio debole, "anche a causa del passaggio, nel 2008, delle competenze dal ser.