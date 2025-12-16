L’Italia si presenta sotto due luci diverse: quella ferma e determinata di Sergio Mattarella, che evidenzia chiarezza e fermezza, e quella più incerta di Giorgia Meloni, spesso percepita come titubante. In un contesto complesso, il paese si confronta con le sfide attuali, riflettendo sulle diverse visioni e strategie adottate dai suoi leader.

© Linkiesta.it - L’Italia con le idee chiare di Mattarella, e quella di Meloni-signora Tentenna

L’Italia di Sergio Mattarella, con le idee chiare sui pericoli e la schiena dritta per fronteggiarli. E l’Italia di Giorgia Meloni, tentennante se non ambigua, un po’ da 8 settembre. La situazione al momento è segnata dalle folate di ottimismo su un qualche accordo Usa-Ucraina. Vedremo. Ma intanto tra Quirinale e Palazzo Chigi si apre il consueto baratro. Domani in Parlamento, prima alla Camera e poi al Senato, ci saranno le consuete comunicazioni di Giorgia Meloni alla vigilia del Consiglio europeo di giovedì e venerdì. Sarebbe bellissimo se tutto il Parlamento votasse queste parole pronunciate ieri dal presidente della Repubblica in un discorso davvero mirabile: «Permane l’aggressione russa ai danni all’Ucraina con l’aberrante intendimento di infrangere il principio del rifiuto di definire con la forza gli equilibri dei confini in Europa. Linkiesta.it

Regionali: Martusciello, FI attrattiva e con idee chiare - "Abbiamo liste competitive, credibili e idee chiare: non a caso il nostro partito si conferma attrattivo per sindaci, consiglieri comunali, presidenti di Comunità Montane e consiglieri regionali. ansa.it

“La giornata conclusiva di Atreju: idee, partecipazione e visione per l’Italia, con l’intervento del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni - facebook.com facebook