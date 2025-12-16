Lista stupri occupato il liceo Giulio Cesare a Roma
Il liceo classico Giulio Cesare a Roma è stato occupato dagli studenti in protesta contro la gestione della vicenda della lista degli stupri apparsa nei bagni della scuola. La mobilitazione nasce dalle critiche rivolte alla dirigenza scolastica per il modo in cui ha affrontato la delicata situazione.
Il liceo classico Giulio Cesare, a Roma, è stato occupato dagli studenti. La protesta, fanno sapere, è nei confronti della dirigenza scolastica per il “ modo in cui ha gestito la vicenda della lista degli stupri ” apparsa nei bagni del liceo alla fine del mese di novembre. Nei giorni successivi era poi apparsa una lista simile anche in un liceo di Lucca. Entrambe le vicende hanno fatto molto discutere. Questo articolo proviene da LaPresse. Lapresse.it
