Liquidazione Fwu | ai clienti inviati i moduli per il rimborso

Adiconsum Bergamo comunica che, in merito alla questione Fwu, sono stati inviati ai clienti i moduli necessari per richiedere il rimborso. Questa iniziativa mira a facilitare il processo di restituzione e a garantire trasparenza e assistenza a coloro coinvolti nella vicenda.

© Ecodibergamo.it - Liquidazione Fwu: ai clienti inviati i moduli per il rimborso INFO UTILE. Adiconsum Bergamo informa che, relativamente alla vicenda Fwu, è stato completato l’invio dei moduli per il rimborso ai clienti. Questi documenti costituiscono la base per la presentazione della dichiarazione di credito, passaggio indispensabile per essere ammessi al riparto dell’attivo e al relativo rimborso. A Bergamo coinvolti oltre 1000 risparmiatori. Ecodibergamo.it Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Liquidazione Fwu: ai clienti inviati i moduli per il rimborso - Adiconsum Bergamo informa che, relativamente alla vicenda Fwu, è stato completato l’invio dei moduli per il rimborso ai clienti. ecodibergamo.it

Crac assicurazioni Fwu, inviati i moduli precompilati: ecco i prossimi passi per ricevere i rimborsi - I clienti, che stanno cercando di ottenere almeno parte del denaro investito nella compagnia, dovrebbero aver ricevuto il documento in cui il liquidatore ... repubblica.it

ULTIMI GIORNI Ricordiamo ai nostri clienti ed amici la cessazione definitiva dell’attività. Il negozio è in liquidazione totale. - facebook.com facebook

"GRECAV AUTO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE" - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.