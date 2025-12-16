Liquidazione Fwu | ai clienti inviati i moduli per il rimborso

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Adiconsum Bergamo comunica che, in merito alla questione Fwu, sono stati inviati ai clienti i moduli necessari per richiedere il rimborso. Questa iniziativa mira a facilitare il processo di restituzione e a garantire trasparenza e assistenza a coloro coinvolti nella vicenda.

liquidazione fwu ai clienti inviati i moduli per il rimborso

© Ecodibergamo.it - Liquidazione Fwu: ai clienti inviati i moduli per il rimborso

INFO UTILE. Adiconsum Bergamo informa che, relativamente alla vicenda Fwu, è stato completato l’invio dei moduli per il rimborso ai clienti. Questi documenti costituiscono la base per la presentazione della dichiarazione di credito, passaggio indispensabile per essere ammessi al riparto dell’attivo e al relativo rimborso. A Bergamo coinvolti oltre 1000 risparmiatori. Ecodibergamo.it

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

liquidazione fwu clienti inviatiLiquidazione Fwu: ai clienti inviati i moduli per il rimborso - Adiconsum Bergamo informa che, relativamente alla vicenda Fwu, è stato completato l’invio dei moduli per il rimborso ai clienti. ecodibergamo.it

liquidazione fwu clienti inviatiCrac assicurazioni Fwu, inviati i moduli precompilati: ecco i prossimi passi per ricevere i rimborsi - I clienti, che stanno cercando di ottenere almeno parte del denaro investito nella compagnia, dovrebbero aver ricevuto il documento in cui il liquidatore ... repubblica.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.