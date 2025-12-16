L'inverno arriva in ARC Raiders con l'aggiornamento Cold Snap, dopo il riconoscimento ai Game Awards come Best Multiplayer Game. L'update introduce ambientazioni innevate, l'evento live Flickering Flames, il progetto Banchetto di Candleberry e un nuovo raider deck gratuito previsto per il 26 dicembre.

© Nerdpool.it - L’inverno è arrivato con ARC Raiders: Cold Snap

Dopo un ritorno vittorioso dai Game Awards, con il premio Best Multiplayer Game, questa settimana ARC Raiders rilascia Cold Snap, un’aggiornamento con la nuova condizione innevata per le mappe, l’evento live Flickering Flames, il progetto Banchetto di Candleberry e il nuovo raider deck gratuito in arrivo il 26 dicembre. Neve: la nuova condizione evento che sarà possibile incontrare nelle mappe già presenti ad eccezione di Stella Montis. Per sopravvivere alle lande ghiacciate bisognera equipaggiarsi bene per non rischiare l’assideramento. Calcolate bene i vostri spostamenti tra i ripari e equipaggiatevi di abbondanti cure. Nerdpool.it

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

L’inverno è arrivato… e anche le offerte giuste! Prodotti invernali, cura del corpo e tantissime promo pensate per te e per i tuoi regali di Natale Ti aspettiamo solo nella Parafarmacia di Spazio Conad Palazzolo sull’Oglio Prenditi cura di te (e di chi - facebook.com facebook