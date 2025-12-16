L’iniziativa solidale degli Orange del patron Giulio Gallazzi Alcione 4 Special quando il pallone è di tutti
Presentata a Palazzo Lombardia l'iniziativa Alcione 4 Special, un progetto dell’Alcione Milano che utilizza il calcio come strumento di inclusione, aggregazione e crescita sociale. L'evento ha visto la presentazione ufficiale, sottolineando l’impegno dell’associazione nel promuovere valori solidali e coinvolgere diverse realtà attraverso il sport.
Si è svolta ieri a Palazzo Lombardia la conferenza stampa di presentazione di Alcione 4 Special, il progetto con cui l’Alcione Milano rafforza il proprio impegno sociale e declina il calcio come strumento di inclusione, aggregazione e crescita. Un’iniziativa nata per offrire ai ragazzi con disabilità uno spazio autentico in cui esprimersi e sentirsi parte di una comunità, dentro e fuori dal campo. All’incontro hanno preso parte rappresentanti della società e del mondo associativo, insieme a tre giocatori della prima squadra – Simone Palombi, Andrea Invernizzi e Riccardo Rebaudo – a conferma di come Alcione 4 Special non sia un progetto parallelo, ma parte integrante dell’identità orange. Sport.quotidiano.net
