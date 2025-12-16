L' infortunio del marittimo e la telefonata con Stagno D' Alcontres Franza | Nessun depistaggio ecco com' è andata

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vincenzo Franza, indagato dalla Procura per presunto depistaggio, risponde alle accuse riguardo all’infortunio di un marittimo avvenuto a Lipari nel maggio 2024. In una telefonata con Stagno D'Alcontres, Franza chiarisce la sua posizione e respinge ogni accusa, spiegando nel dettaglio come sono realmente andate le cose.

Immagine generica

Respinge le accuse Vincenzo Franza, indagato dalla Procura per depistaggio relativamente all'infortunio di un marittimo avvenuto a Lipari nel maggio 2024. L'amministratore delegato di Caronte&Tourist, secondo gli inquirenti, avrebbe contattato il primario Francesco Stagno D'Alcontres, ai. Messinatoday.it

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Prognosi addolcita e cartella clinica nascosta: indagati Franza e Stagno D'Alcontres per tentato depistaggio - Pressioni dell'armatore per addolcire la prognosi del marittimo, medico sollecito e cartella clinica negata alla Guardia Costiera, la nuova indagine sul chirurgo plastico e sul patron della Caronte&To ... lasicilia.it

infortunio marittimo telefonata stagnoIl caso Stagno d'Alcontres a Messina: il marittimo del gruppo Franza e quella prognosi richiesta - Sono tanti e molto delicati gli argomenti che il professor Francesco Stagno D'Alcontres finito ieri agli arresti domiciliari dovrà chiarire nell'interrogatorio davanti al Gip Salvatore Pogliese che ha ... msn.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.