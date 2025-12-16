L' infortunio del marittimo e la telefonata con Stagno D' Alcontres Franza | Nessun depistaggio ecco com' è andata

Vincenzo Franza, indagato dalla Procura per presunto depistaggio, risponde alle accuse riguardo all’infortunio di un marittimo avvenuto a Lipari nel maggio 2024. In una telefonata con Stagno D'Alcontres, Franza chiarisce la sua posizione e respinge ogni accusa, spiegando nel dettaglio come sono realmente andate le cose.

Respinge le accuse Vincenzo Franza, indagato dalla Procura per depistaggio relativamente all'infortunio di un marittimo avvenuto a Lipari nel maggio 2024. L'amministratore delegato di Caronte&Tourist, secondo gli inquirenti, avrebbe contattato il primario Francesco Stagno D'Alcontres, ai. Messinatoday.it

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Prognosi addolcita e cartella clinica nascosta: indagati Franza e Stagno D'Alcontres per tentato depistaggio - Pressioni dell'armatore per addolcire la prognosi del marittimo, medico sollecito e cartella clinica negata alla Guardia Costiera, la nuova indagine sul chirurgo plastico e sul patron della Caronte&To ... lasicilia.it

Il caso Stagno d'Alcontres a Messina: il marittimo del gruppo Franza e quella prognosi richiesta - Sono tanti e molto delicati gli argomenti che il professor Francesco Stagno D'Alcontres finito ieri agli arresti domiciliari dovrà chiarire nell'interrogatorio davanti al Gip Salvatore Pogliese che ha ... msn.com