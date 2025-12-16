L’influenza attacca i giovanissimi | la fascia più colpita tra i 5 e i 15 anni

Ogni anno, con l'arrivo dell'inverno, torna la preoccupazione per i virus stagionali, in particolare l'influenza. Quest'anno, i più colpiti sono i bambini tra i 5 e i 15 anni, che mostrano una maggiore vulnerabilità. A Forlì, le scuole e le famiglie si preparano a fronteggiare questa nuova ondata, mentre le temperature più fredde favoriscono la diffusione dei virus.

© Ilrestodelcarlino.it - L'influenza attacca i giovanissimi: la fascia più colpita tra i 5 e i 15 anni Forlì, 16 dicembre 2025 – Le sciarpe tornano fuori dai cassetti, le giornate si accorciano e, puntuale come ogni anno, riparte anche la danza dei virus stagionali. Nel territorio forlivese i dati aggiornati al 5 dicembre, pubblicati nel report settimanale dell'Ausl Romagna, restituiscono una fotografia nitida dell'andamento dell'influenza: "Le più colpite sono le fasce più giovani – spiega Vincenzo Immordino, medico di base e sentinella per l'influenza in città –, tra i 5 e i 15 anni. Sta circolando soprattutto il virus di tipo A, mentre il ceppo B, per il momento, è comparso in un solo caso in tutta l'Emilia-Romagna".