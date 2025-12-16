L’Inflazione scende all’1,1% ma fare la spesa ci costa 194 euro in più

A novembre 2025, l’inflazione in Italia si riduce all’1,1%, registrando una lieve decelerazione rispetto a ottobre. Tuttavia, nonostante questa diminuzione, il costo complessivo della spesa quotidiana aumenta di circa 194 euro rispetto all’anno precedente, sottolineando l’impatto dei rincari sui bilanci familiari.

L’inflazione italiana continua a scendere. A novembre 2025, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC) segna una variazione annua del +1,1%, in decelerazione rispetto al +1,2% di ottobre. Si tratta del tasso più basso registrato da gennaio di quest’anno, secondo i dati di novembre diffusi dall’Istat. I motivi del calo. Il calo è dovuto soprattutto dal rallentamento dei prezzi nei settori dei servizi di trasporto, degli alimentari, dei servizi ricreativi e per la cura della persona. Un ruolo significativo è svolto anche dall’ampliarsi del calo dei prezzi degli energetici regolamentati (ora a -3,2% su base annua) e delle comunicazioni (-0,8%). Quifinanza.it

