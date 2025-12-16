L' inferno sulla Pontina per il tamponamento fra tir | Cinque ore bloccati nel traffico

Un tamponamento tra tir sulla Pontina ha causato un blocco di cinque ore nel traffico, creando disagi e disservizi. Solo in tarda serata la strada è stata liberata e la circolazione è ripresa regolarmente. La situazione di ieri, 15 dicembre, resta impressa come uno degli episodi più rilevanti di congestione sulla rete stradale della zona.

Solo in tarda serata la strada è stata liberata e il traffico è tornato a scorrere. Ma il pomeriggio di ieri, 15 dicembre, è uno di quelli da ricordare. Un inferno, in cui sono rimasti inchiodati per ore centinaia di automobilisti.Siamo sulla Pontina, che è stata teatro dell'ennesima giornata di. Latinatoday.it

inferno pontina tamponamento tirMaxi incidente sulla Pontina a Castel di Decima vicino Roma, tamponamento tra cinque tir e lunghe code - Tamponamento tra 5 tir sulla Pontina in direzione Roma: traffico paralizzato, carreggiata chiusa, code e deviazioni. virgilio.it

inferno pontina tamponamento tirIncidente a Castel Romano, tamponamento a catena tra quattro tir: chiusa per ore la Pontina - La SS 148 « Pontina » è temporaneamente interdetta al traffico, in direzione Roma, all'altezza del chilometro 23, a causa di un incidente. roma.corriere.it

