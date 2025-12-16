Gary Lineker, celebre ex calciatore e attuale commentatore, ha visto aumentare significativamente il suo reddito grazie alle attività di podcasting. Mentre durante la carriera sportiva riceveva ingaggi importanti, oggi il suo guadagno derivante dai contenuti audio supera di gran lunga quanto percepiva sui campi da gioco.

© Ilnapolista.it - Lineker guadagna più facendo podcast oggi che quando faceva il calciatore

Quando di professione Gary Lineker faceva il bomber della nazionale inglese era pagato molto bene. Ma non quanto ora che fa il podcaster. La sua società di podcast guadagnerà 14 milioni di sterline (16 milioni di euro) grazie ad un accordo con Netflix per produrre lo show quotidiano “The Rest Is Football” durante la Coppa del Mondo. Fonti riferiscono al Times che Netflix e Goalhanger hanno raggiunto un accordo “che mette in ombra lo stipendio annuale di Lineker alla Bbc, pari a 1,35 milioni di sterline”. L’accordo con Netflix, scrive il Times, vale più di 1,6 milioni di sterline a settimana per lo show, presentato da Lineker e con la partecipazione anche di Alan Shearer e Micah Richards, che andrà in onda per tutta la durata della Coppa del Mondo 2026. Ilnapolista.it