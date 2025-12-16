L' incubo del condominio del Tufello | perseguita i vicini minacciandoli con un martello

Un condominio nel Tufello vive momenti di paura e tensione a causa di un residente che ha minacciato i vicini con un martello. La situazione ha generato preoccupazione tra i condomini, che si trovano a dover affrontare un episodio di violenza e intimidazione all’interno del loro stabile.

Un incubo nel palazzo. Un intero condominio nella zona del Tufello terrorizzato da un vicino di casa. Un 43enne di origini canadesi che per oltre un anno ha perseguitato gli inquilini minacciandoli sull'uscio degli appartamenti armato di un martello. Aggressivo e pericoloso, tanto da costringere. Romatoday.it La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. L'Unione Sarda. . Paura in un condominio di Sassari in Largo Budapest. In un mese sono stati incendiati sei veicoli. L’incubo, in un condominio tranquillo di un rione tranquillo, è iniziato un mese fa. I residenti impauriti stanno installando telecamere di sorvegli - facebook.com facebook

