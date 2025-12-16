L' inchiesta su Cuffaro | revocati gli arresti domiciliari a Iacono direttore del Trauma center di Villa Sofia

Il tribunale del riesame di Palermo ha revocato gli arresti domiciliari ad Antonio Iacono, direttore del Trauma center di Villa Sofia. Con questa decisione, sono rimasti agli arresti domiciliari solo due soggetti coinvolti nell'inchiesta su Cuffaro. La vicenda si inserisce in un contesto di approfondimenti giudiziari riguardanti il settore sanitario locale.

Palermo, appalti truccati chiesto l'arresto di Cuffaro - 1 Mattina News 05112025

