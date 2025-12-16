Andrea Tavoletta di Cavriglia si laurea campione del mondo di K-1 Pro Kickboxing XFC, imponendosi sull’ungherese Norbert Ivanyi. Con questa vittoria, il fighter valdarnese conferma il suo talento e la sua determinazione, portando a casa un prestigioso titolo mondiale e confermando il suo ruolo tra i migliori del settore.

© Sport.quotidiano.net - L’impresa di Tavoletta. È campione del mondo

MONTEVARCHI Il valdarnese Andrea Tavoletta ancora una volta sul tetto del mondo. Il fighter di Cavriglia ha conquistato il K-1 Pro Kickboxing XFC World Title domenica imponendosi sullo sfidante ungherese Norbert Ivanyi. L’incontro, che si è tenuto al palazzetto dello sport di Montevarchi, era sulle 7 riprese da 2 minuti ed i due atleti hanno dato subito il tutto per tutto sin dalla prima durissima ripresa, ad appannaggio di Ivanyi. Nella seconda Tavoletta ha iniziato ad imprimere una sterzata al match: al minuto 1,47 della seconda ripresa, con un calcio potente al fegato, l’avversario ungherese è stato costretto a piegarsi su sé stesso. Sport.quotidiano.net

Una tavoletta al latte che sa di Panettone. Canditi e mandorle, per un Natale da spezzare. Solo di cioccolato. #majani1796 #chocolate #golosa #panettone #bologna - facebook.com facebook