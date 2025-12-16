Il blitz degli attivisti universitari di Cambiare Rotta ha portato a un'inedita scena di protesta nel cuore di Bologna, con la ministra Bernini sul carro armato. Mentre il Senato accademico si riunisce in rettorato, gli studenti esprimono il loro dissenso con un'azione simbolica e provocatoria, sottolineando le tensioni in atto nel panorama accademico.

© Ilrestodelcarlino.it - L’immagine choc in Rettorato: la ministra Bernini sul carro armato nel blitz degli attivisti

Bologna, 16 dicembre 2025 - “Noi non ci arruoliamo”, gridano in via Zamboni gli attivisti universitari di Cambiare Rotta, mentre in rettorato si riunisce il Senato accademico. La protesta del collettivo, che ha preparato un carro armato in miniatura con a bordo la ministra all’Università Anna Maria Bernini che indossa un elmetto, nasce perché nella seduta di questa mattina il rettore dell’Alma Mater Giovanni Molari, senatori e senatrici, discuteranno del tanto chiacchierato e discusso corso di laurea in Filosofia negato ai cadetti dell’Accademia militare di Modena. Questo perché Azione Universitaria, movimento studentesco molto vicino a Fratelli d’Italia, ha presentato due interrogazioni che, di fatto, puntano il dito contro i collettivi. Ilrestodelcarlino.it

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

L’immagine choc in Rettorato: la ministra Bernini sul carro armato nel blitz degli attivisti - “Noi non ci arruoliamo”, gridano in via Zamboni gli universitari di Cambiare Rotta, mentre si riunisce il Senato accademico. msn.com