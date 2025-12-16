L’imam di Torino torna libero Smentita la pericolosità

La Corte d’appello di Torino ha deciso di liberare Mohamed Shahin, l’imam della città, smentendo le precedenti valutazioni di pericolosità. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti e riaperto il dibattito sulla gestione delle figure religiose e sulla comunicazione mediatica.

Creare il mostro e sbatterlo in prima pagina a volte non paga. Ieri la Corte d’appello di Torino ha liberato Mohamed Shahin, l’imam della città. Per il giudice incaricato del . il manifesto. Cms.ilmanifesto.it

