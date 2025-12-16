L' imam di Torino a casa in un' altra città E il M5S ora punta a liberare due palestinesi

L'imam di Torino, recentemente rilasciato dal Cpr di Caltanissetta, si è incontrato con la famiglia Mohamed Shahin. Nel frattempo, il Movimento 5 Stelle punta a ottenere la liberazione di due palestinesi coinvolti in questioni legate alla sua vicenda. La vicenda solleva questioni sulla gestione dell'immigrazione e sulla tutela dei diritti.

Si è riunito con la famiglia Mohamed Shahin, l' imam torinese tornato ieri in libertà dopo un periodo di trattenimento nel Cpr di Caltanissetta a seguito di un provvedimento di espulsione del ministero dell'Interno. L'uomo, come si apprende da persone informate a lui vicine, non è a Torino ma in un'altra località del Nord Italia. L'espulsione era stata ordinata dal ministro Matteo Piantedosi, sulla base dei rapporti delle forze di polizia, per ragioni di "sicurezza" che non sembrano essere state ravvisate né dalla Corte di Appello di Torino né del tribunale di Caltanissetta, i cui provvedimenti hanno portato al rilascio dell'imam e alla sospensione dell'iter verso l'allontanamento dal territorio nazionale. Ilgiornale.it

Cosa è successo a Mohamed Shahin, imam di Torino, trattenuto nel CPR per lespulsione

