Liguria torna il partito del cemento | la destra vuol sbloccare il maxi-progetto edilizio su area alluvionabile nel Savonese

In Liguria torna l'attenzione sul progetto edilizio T1 di Ceriale, un maxi- intervento su un'area alluvionabile nel Savonese. Dopo anni di inattività e abbandono, la destra politica spinge per sbloccare l'opera, suscitando polemiche e preoccupazioni sulla sostenibilità ambientale e sulla sicurezza di un'area vulnerabile.

Un monumento al Partito del Cemento. Il progetto T1 di Ceriale (Savona) giaceva silenzioso da anni: scheletri grigi che la vegetazione ha ricoperto, mentre l’acqua ha invaso i garage. Anche gli abitanti hanno fatto l’abitudine al quartiere fantasma nato quando economia e politica, di destra e di sinistra, avevano puntato sul mattone. Correva l’anno 2005 quando questa storia cominciò e nacque il mega progetto, il più pesante della Liguria: 7 palazzine per 169 appartamenti più un albergo 4 stelle. Nonostante la cittadina, come tante altre in Liguria, abbia già una percentuale di seconde case che sfiora l’80%. Ilfattoquotidiano.it

Cemento ed Ecomostri: il CRESCENT ha sempre un posto in prima fila

