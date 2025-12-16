LIFE GRACE chiude | pascoli Natura 2000 tra dati regole e filiere
LIFE GRACE, progetto cofinanziato dall'UE dedicato ai pascoli Natura 2000, si conclude con la pubblicazione del Layman’s Report. Questo documento divulgativo rende accessibili a tutti gli obiettivi, le azioni e i risultati raggiunti durante l’iniziativa, segnando la fine di un’esperienza di tutela e gestione delle aree naturali.
Roma, 16122025. Si chiude l’esperienza di LIFE GRACE, progetto cofinanziato dall’Unione Europea, insieme alla pubblicazione del Layman’s Report: il resoconto divulgativo richiesto dalla Commissione Europea che rende leggibili a tutti obiettivi, azioni e traguardi raggiunti. Una sfida partita dai prati e arrivata alle comunità Alla base di LIFE GRACE, acronimo di GRAsslands Conservation Efforts through . Sbircialanotizia.it
