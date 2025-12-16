Libri scontati per i lettori più veloci

© Ilrestodelcarlino.it - Libri scontati per i lettori più veloci 'Non si vive di solo panettone': è questo lo slogan scelto dalla società di comunicazione Nevent per fare gli auguri di Buone Feste ai modenesi, invitandoli a rallentare e a riflettere, anche attraverso la lettura, in un periodo dell'anno spesso frenetico. L'idea è semplice anche se poco convenzionale: le prime cento persone che sabato si recheranno alla libreria Ubik in Via dei Tintori 22, con la pagina – sarà la quarta di copertina – pubblicata in quella stessa giornata sui due quotidiani locali per promuovere l'iniziativa, riceveranno un buono del valore di dieci euro. Un coupon, dal formato simile a un assegno, garantito da Nevent e Ubik che potrà essere immediatamente incassato e utilizzato per l'acquisto di un volume.