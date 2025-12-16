Libero si schiera contro la premier Meloni, criticando le sue dichiarazioni sul costo della vita. La testata evidenzia come molte persone in Italia fatichino a permettersi beni di consumo essenziali, sottolineando le difficoltà economiche che colpiscono la popolazione e mettendo in discussione il modo in cui la politica affronta le sfide quotidiane.

© Iltempo.it - Libero, l'ultima paladina della sinistra contro la premier: "Basta sfottere! Il kebab c'è chi non può comprarselo"

"Meloni in che mondo vive? Ha idea di quali siano le condizioni degli italiani oggi? Alcuni non hanno nemmeno i soldi per poterselo permettere un kebab, perché il costo della vita continua ad aumentare nel nostro Paese. Il carrello della spesa costa sempre di più: costa di più il pane, costa di più la pasta, costano di più le verdure e gli stipendi continuano a diminuire. Sono i più bassi in Europa. Il governo cosa sta facendo? Ha fatto un taglio di 100 milioni al fondo per l'inclusione per i più poveri. La smetta di sfottere gli italiani, la smetta di urlare dai palchi con gli applausi comandati e torni a comprendere cos'è la vita vera dei cittadini che dovrebbe rappresentare. Iltempo.it

Emiliano e la Gelmini smentiscono la Morani (PD) Sei accecata dal Renzismo vai a lavorare

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

L’ultima opera dell’avvocato, consigliere comunale e presidente dell’associazione “Spirito Libero” - facebook.com facebook