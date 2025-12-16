Maria Kalesnikava, figura chiave dell’opposizione bielorussa, ha trascorso cinque anni in detenzione. Durante le elezioni del 2020, al fianco di Sviatlana Tsikhanouskaya, ha simbolicamente espresso le sue speranze di cambiamento con le mani a forma di cuore. La sua liberazione rappresenta un momento significativo nella lotta per la democrazia in Bielorussia.

© Ilfoglio.it - Liberati dalle prigioni, non da Lukashenka

Maria Kalesnikava è uscita da cinque anni di detenzione mettendo le mani a forma di cuore, il simbolo dentro il quale, durante le elezioni del 2020 in cui al fianco di Sviatlana Tsikhanouskaya aveva provato a battere il dittatore Aljaksandr Lukashenka, sembrava voler racchiudere le sue speranze per il cambiamento della Bielorussia. Kalesnikava fu tra i primi a essere arrestati quando Lukashenka non permise il conteggio dei voti, disse di aver vinto, iniziò la repressione. A lungo non si è saputo nulla di Kalesnikava, come anche dell’altro candidato, arrestato prima ancora delle elezioni, Viktor Babaryka, o del premio Nobel Ales Bialiatski. Ilfoglio.it

Minsk, in migliaia marciano verso la prigione a sostegno...

Liberati dalle prigioni, non da Lukashenka - Donald Trump lavora sui contatti con il dittatore bielorusso per mediare con la Russia. ilfoglio.it