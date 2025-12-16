Lia Quartapelle Pd | Non siamo una caserma Impariamo a rispettarci
Lia Quartapelle, vicepresidente della Commissione Esteri, commenta la decisione di diventare minoranza interna nel Pd con l’astensione sulla relazione della segretaria, sottolineando l’importanza di rispettare le differenze e di rafforzare i valori democratici all’interno del partito in un contesto globale di minacce alla democrazia.
Onorevole Lia Quartapelle, vicepresidente della Commissione Esteri di Montecitorio, cosa vuole significare la decisione di diventare minoranza interna al Pd con l’astensione sulla relazione della segretaria? "In una situazione in cui la democrazia è sotto attacco in tutto il mondo il Partito democratico deve avere l’ambizione del proprio nome, vivendo la democrazia senza che sia lacerante ma feconda. È sano che ci siano maggioranza e minoranza. Stare in minoranza non significa mettere in discussione il risultato del congresso, ma sforzarsi di rappresentare in modo aggiuntivo le idee di chi non ha votato Elly Schlein, che sono stati oltre il 52% degli iscritti e il 46% dei votanti alle primarie". Quotidiano.net
Quartapelle: Ma che Paese siamo diventati?
