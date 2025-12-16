L’IA facilita lo shopping natalizio

L'Intelligenza Artificiale sta rivoluzionando lo shopping natalizio, rendendolo più semplice e meno stressante. Grazie alle nuove tecnologie, i consumatori possono pianificare, scegliere e acquistare regali in modo più efficiente, evitando le folle e le code. Questa innovazione sta trasformando il modo di prepararsi alle festività, offrendo un’esperienza più comoda e personalizzata.

Lo shopping natalizio non è più una corsa caotica tra i negozi affollati ma è diventato un percorso più ragionato grazie al sostegno dell'Intelligenza Artificiale (IA). Secondo la Holiday Shopping Survey di Accenture, i consumatori italiani stanno pianificando gli acquisti con largo anticipo e si stanno affidando sempre di più all'algoritmo per orientarsi tra le diverse offerte di beni e servizi. Nel 2025 è cresciuto in modo significativo il numero di persone che utilizzano strumenti di IA per confrontare prezzi e prodotti. L'IA è ormai diventata un vero e proprio consulente personale.

