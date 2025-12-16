L’export senese in fase di rallentamento

Le esportazioni della provincia di Siena nel periodo luglio-settembre 2025 hanno registrato un calo del 2,4%, contribuendo a un saldo negativo del -13,5% nei primi nove mesi dell’anno rispetto allo stesso periodo del 2024, con un totale di circa 3,3 miliardi di euro.

Il rallentamento delle esportazioni della provincia di Siena nel periodo luglio-settembre 2025 (-2,4%), porta il bilancio dei primi nove mesi dell’anno a circa 3,3 miliardi di euro di export pari al -13,5% sullo stesso periodo 2024. Tuttavia rispetto al I semestre 2025, che aveva il -25,1%, la contrazione è stata però quasi dimezzata. "Nonostante la performance negativa, Siena - sottolinea Massimo Guasconi (nella foto), presidente della Camera di Commercio di Arezzo-Siena e di Unioncamere Toscana - mantiene il quarto posto nella graduatoria regionale delle province più esportatrici, dietro a Firenze, Arezzo e Lucca. Lanazione.it