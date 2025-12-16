L’ex grillina Fattori ammette | Con le monoclonali gratis secondo lockdown evitabile
L’ex senatrice Elena Fattori commenta lo scandalo legato alla gestione dei monoclonali in Italia, evidenziando come il rifiuto di offrire gratuitamente queste terapie durante il precedente lockdown abbia potuto contribuire a evitare conseguenze più gravi. La sua riflessione si inserisce nel dibattito sollevato dalle email consegnate alla commissione Covid, che hanno fatto emergere ipotesi di decisioni discutibili sulla somministrazione dei trattamenti.
Il giallo dei monoclonali gratis respinti dall’Italia (e rientrati, a pagamento, dalla finestra) riaccende la memori dell’ex senatrice grillina Elena Fattori, che sui social riprende gli articoli del Giornale sullo scandalo emerso dalle email consegnate alla commissione Covid dall’ex Dg Ranier Guerra. Come sappiamo Guerra, tramite lo scienziato italo-americano Guido Silvestri,era pronto a convincere la società farmaceutica Eli Lilly, disponibile a dare 10mila dosi di monoclonali gratis all’Italia nell’ottobre 2020. Si tratta di una cura fondamentale per proteggere soprattutto i pazienti immunocompromessi che non rispondono alla vaccinazione o non possono farla. Ilgiornale.it
