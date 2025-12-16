La Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena presenta il suo nuovo libro strenna per il Natale 2025, dedicato all'evoluzione del centro storico. Un viaggio tra storia, trasformazioni e valorizzazione di uno dei luoghi più rappresentativi della città, offrendo uno sguardo approfondito sulle sue radici e sulle recenti metamorfosi.

© Cesenatoday.it - L'evoluzione del centro storico al cuore del nuovo libro strenna della Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena

Anche quest'anno la Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena presenta il libro strenna per il Natale 2025. Venerdì 19 dicembre (ore 17) sarà l'occasione per introdurre l'"Atlante storico delle città: Cesena”, scelto per l'occasione come libro strenna.Il volume, presentato in Sala Biagio Dradi. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Leggi anche: L'evoluzione del centro storico al cuore del nuovo libro strenna della Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena

Leggi anche: Il nuovo terremoto giudiziario che fa tremare Milano: la torre di Brera sequestrata, il cantiere bloccato e 27 indagati: “Così è stato svenduto il centro storico”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Red Square Moscow's Historic Heart and Evolution of a Name

Il convegno nazionale “Ecosistemi del sapere sensibile” pone Catanzaro al centro del dibattito sull’evoluzione del comparto AFAM promuovendo ricerca, innovazione e valorizzazione delle aree interne - facebook.com facebook