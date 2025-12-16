L' Europarlamento revoca l' immunità ad Alessandra Moretti salvata invece Gualmini

L'Europarlamento ha deciso di revocare l'immunità parlamentare ad Alessandra Moretti, mentre ha respinto la richiesta nei confronti di Elisabetta Gualmini. La decisione conferma il voto della commissione giuridica JURI e riguarda le due esponenti del Partito Democratico coinvolte nell'inchiesta Qatargate.

L'assemblea plenaria del Parlamento europeo ha deciso di confermare il voto che era stato espresso qualche settimana fa dalla commissione giuridica JURI che aveva chiesto la revoca dell'immunità parlamentare per Alessandra Moretti mentre aveva respinto la richiesta di revoca per Elisabetta Gualmini, entrambe del Partito Democratico, coinvolte nell' inchiesta Qatargate. Per Moretti su 651 votanti, 497 hanno votato per revocare l'immunità, 139 invece contro e 15 astenuti; con gli eurodeputati del Movimento 5 Stelle che avevano annunciato di volere votare a favore della revoca. Per Gualmini, su 655 votanti, 282 si sono espressi a favore della raccomandazione della JURI di non revocare, 254 contro e 19 astenuti. Ilgiornale.it

