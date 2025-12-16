L’Europa non cade dal cielo va costruita

In vista del cruciale Consiglio Europeo del 18 e 19 dicembre e delle comunicazioni della Presidente del Consiglio al Parlamento, Noi Europei, un gruppo di giovani attivisti, accademici e cittadini, lancia un appello dal basso per coinvolgere l’opinione pubblica italiana e promuovere la costruzione attiva di un’Europa più unita e consapevole.

© Linkiesta.it - L’Europa non cade dal cielo, va costruita Pubblichiamo la lettera aperta di Noi Europei, un gruppo di giovani attivisti, accademici e semplici cittadini che ha deciso di appello dal basso per mobilitare l’opinione pubblica italiana nella settimana in cui si svolgeranno un Consiglio Europeo molto importante (18 e 19 dicembre) e il 17 sono previste le comunicazioni della Presidente del Consiglio al Parlamento. «Ci pare sia arrivato il momento di agire, lanciando questo sasso nello stagno per vedere dove può portarci», dicono da Noi Europei. Noi europei crediamo che il futuro del nostro continente debba essere costruito sulla libertà, sulla democrazia e sulla solidarietà, come immaginato a Ventotene nel lontano 1941, e che solo una vera Unione europea capace di agire possa contribuire al governo pacifico del mondo. Linkiesta.it Torna a Ravenna nel Teatro Socjale di Piangipane il 15 dicembre, dopo il tour italiano, lo spettacolo teatrale “L’Europa non cade dal cielo” concepito da #AlessandroArgnani e #LauraOrlandini con #CamillaBerardi e #MassimoGiordani in collaborazione con # - facebook.com facebook