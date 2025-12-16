L’Europa è pronta a guidare una forza multinazionale in Ucraina

L’Europa si prepara a guidare una forza multinazionale in Ucraina, con potenziale supporto degli Stati Uniti, nell’ambito di un nuovo pacchetto di garanzie di sicurezza. L’obiettivo è favorire un accordo di pace tra Kyiv e Mosca, rafforzando gli sforzi diplomatici e stabilizzando la regione.

, possibilmente con il sostegno degli Stati Uniti, come parte di un nuovo pacchetto di garanzie di sicurezza per arrivare a un accordo di pace tra Kyjiv e Mosca. È il principale risultato dai colloqui di Berlino degli ultimi due giorni, dove il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato i principali leader europei, oltre agli inviati di Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner. In totale, si sono svolte otto ore di negoziati in due giorni. Zelensky ha parlato di negoziati «non facili», ma ha riconosciuto che sul terreno delle garanzie di sicurezza si è fatto «un reale progresso». Linkiesta.it

