Leucemia mieloide cronica nuovi dati confermano efficacia primo inibitore Stamp

Nuovi dati dello studio Asc4first confermano l’efficacia e la sicurezza di asciminib, primo inibitore Stamp, nel trattamento della leucemia mieloide cronica in fase cronica. Dopo 96 settimane, i pazienti trattati con questo farmaco hanno mostrato minori effetti collaterali, migliore qualità di vita e risultati terapeutici superiori rispetto alle terapie di prima linea attualmente in uso.

© Iltempo.it - Leucemia mieloide cronica, nuovi dati confermano efficacia primo inibitore Stamp Roma, 16 dic. (Adnkronos Salute) - L'analisi a 96 settimane dello studio Asc4first ha mostrato che i pazienti di nuova diagnosi con leucemia mieloide cronica in fase cronica (Lmc-cp) trattati con asciminib, primo inibitore Stamp, hanno meno effetti collaterali, una migliore qualità di vita e una efficacia superiore rispetto alle terapie di prima linea attualmente disponibili. Un risultato importante, emerso anche dalla valutazione dei Pros (Patient-Reported Outcomes), questionari compilati dai pazienti che hanno permesso di misurare la qualità di vita nell'ambito dello studio Asc4first. I dati sono stati presentati in occasione del congresso della società americana di ematologia, ASH, che si è svolto recentemente a Orlando (Florida). Iltempo.it Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Leucemia mieloide cronica, che cosè e come si scopre Video Leucemia mieloide cronica, che cosè e come si scopre Video Leucemia mieloide cronica, che cosè e come si scopre Leucemia mieloide cronica, nuovi dati confermano efficacia primo inibitore Stamp - L'analisi a 96 settimane dello studio Asc4first ha mostrato che i pazienti di nuova diagnosi con leucemia mieloide cronica in fase cronica (Lmc- notizie.tiscali.it

Leucemia mieloide cronica, ora si vive di più e con meno effetti collaterali - Non perché sia aumentato il numero di nuove diagnosi ma perché l’introduzione degli inibitori della tirosin- repubblica.it

Peep sta combattendo contro una leucemia mieloide acuta, una forma aggressiva di tumore del sangue. La sua umana, l’influencer trevigiana Giada Smania, ha chiesto aiuto per sostenere le cure della sua femmina di cane Golden Retriever e in poche ore la - facebook.com facebook

Polonara sta affrontando una forma di leucemia mieloide, un percorso che lo ha visto costretto temporaneamente su una sedia a rotelle, ma da cui è tornato in piedi con la determinazione di un vero “guerriero”. #MilanoCortina2026 #TorchRelay2026 #Olympic x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.