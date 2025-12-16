Leucemia mieloide cronica nuovi dati confermano efficacia primo inibitore Stamp

Nuovi dati dello studio Asc4first confermano l’efficacia e la sicurezza di asciminib, primo inibitore Stamp, nel trattamento della leucemia mieloide cronica in fase cronica. Dopo 96 settimane, i pazienti trattati con questo farmaco hanno mostrato minori effetti collaterali, migliore qualità di vita e risultati terapeutici superiori rispetto alle terapie di prima linea attualmente in uso.

Roma, 16 dic. (Adnkronos Salute) - L'analisi a 96 settimane dello studio Asc4first ha mostrato che i pazienti di nuova diagnosi con leucemia mieloide cronica in fase cronica (Lmc-cp) trattati con asciminib, primo inibitore Stamp, hanno meno effetti collaterali, una migliore qualità di vita e una efficacia superiore rispetto alle terapie di prima linea attualmente disponibili. Un risultato importante, emerso anche dalla valutazione dei Pros (Patient-Reported Outcomes), questionari compilati dai pazienti che hanno permesso di misurare la qualità di vita nell'ambito dello studio Asc4first. I dati sono stati presentati in occasione del congresso della società americana di ematologia, ASH, che si è svolto recentemente a Orlando (Florida). Iltempo.it

