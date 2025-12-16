© Lanazione.it - Letteratura: “Il coraggio tra i fiori di ortica” di Alessandra Favati è un caso editoriale

Pisa, 16 dicembre 2025 – I clienti della storica libreria Feltrinelli di Pisa l’hanno accolta come una di casa. In poche settimane, oltre duecento copie di Il coraggio tra i fiori di ortica hanno trovato nuovi lettori entusiasti. Un risultato che, sommato alle vendite nelle altre librerie e online – in particolare alla Blubook e sul circuito indipendente – ha portato il romanzo d’esordio di Alessandra Favati, pisana, oltre quota mille copie vendute in pochi mesi: un traguardo raro per un piccolo editore e un'esordiente. “Non avrei mai immaginato una risposta così forte – racconta l’autrice –. Pensavo che questo libro potesse parlare a pochi lettori, invece a ogni incontro arrivano persone che si riconoscono in quelle pagine, che mi raccontano un pezzo della loro infanzia. Lanazione.it

