Letteratura | Il coraggio tra i fiori di ortica di Alessandra Favati è un caso editoriale
Pisa, 16 dicembre 2025 – I clienti della storica libreria Feltrinelli di Pisa l’hanno accolta come una di casa. In poche settimane, oltre duecento copie di Il coraggio tra i fiori di ortica hanno trovato nuovi lettori entusiasti. Un risultato che, sommato alle vendite nelle altre librerie e online – in particolare alla Blubook e sul circuito indipendente – ha portato il romanzo d’esordio di Alessandra Favati, pisana, oltre quota mille copie vendute in pochi mesi: un traguardo raro per un piccolo editore e un'esordiente. “Non avrei mai immaginato una risposta così forte – racconta l’autrice –. Pensavo che questo libro potesse parlare a pochi lettori, invece a ogni incontro arrivano persone che si riconoscono in quelle pagine, che mi raccontano un pezzo della loro infanzia. Lanazione.it
MUCCA E LA VITA. MILENA TANCREDI, Responsabile Biblioteca dei Ragazzi della Magna Capitana di Foggia
Letteratura: “Il coraggio tra i fiori di ortica” di Alessandra Favati è un caso editoriale - Il romando d’esordio dell’autrice pisana ha già superato le mille copie vendute ... msn.com
Letteratura disegnata: Zerocalcare in cattedra. Ortica, da Lecce a Bologna sulle barricate - Il fumetto ci riguarda, quindi vogliamo saperne di più: all'arte di Zerocalcare viene dedicato un saggio di approccio semiotico che esplora le strutture narrative del fumettista italiano più amato ... quotidianodipuglia.it
“Il battito che non ho sentito” di Veronica Pasini Un’eco di silenzio che diventa parola, cura e rinascita Una testimonianza preziosa ed un frammento di vita che diventa letteratura: è un atto di coraggio. Leggi recensione per saperne di più: https://www.cheinterv - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.