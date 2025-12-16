Lettera anonima affissa nel borgo Sindaco nel mirino

A Bonassola una lettera anonima e un manifesto esprimono il malcontento dei cittadini verso l’amministrazione comunale. La protesta riguarda la chiusura di bar e attività, la mancanza di decorazioni natalizie e il disagio generato. La situazione ha suscitato un acceso dibattito tra residenti, evidenziando le tensioni tra comunità e istituzioni locali.

© Lanazione.it - Lettera anonima affissa nel borgo. Sindaco nel mirino Bar e attività chiuse, e neppure un albero di natale per celebrare le feste. Così, a Bonassola scoppia la protesta, esplicitata in un “manifesto“ attaccato in una delle bacheche del borgo, nel quale viene manifestato il dissenso verso il comportamento dell’amministrazione comunale. Una “Letterina a Babbo Natale“ nel quale ignoti, pur augurando buon natale a tutti, sottolineano come "anche quest’anno i bonassolesi sono stati puniti perchè ritenuti cattivi, così il sindaco non ci ha fatto l’albero di Natale per il secondo anno consecutivo. Non non siamo cattivi, ma demotivati e avviliti, perchè caro sindaco ci fai passare degli inverni tristi e nel totale abbandono". Lanazione.it Lettera anonima affissa nel borgo. Sindaco nel mirino - Bar e attività chiuse, e neppure un albero di natale per celebrare le feste. lanazione.it

Il Sindaco di Cosenza, Franz Caruso, esprime ferma condanna per il grave episodio intimidatorio ai danni della Sindaca di Crosia, Maria Teresa Aiello, alla quale è stata recapitata una lettera anonima dai contenuti diffamatori e intimidatori. - facebook.com facebook

Genova, morta in sala operatoria: una lettera anonima fa aprire l'inchiesta #genova #6dicembre x.com