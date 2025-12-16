Lettera anonima affissa nel borgo Sindaco nel mirino

A Bonassola una lettera anonima e un manifesto esprimono il malcontento dei cittadini verso l’amministrazione comunale. La protesta riguarda la chiusura di bar e attività, la mancanza di decorazioni natalizie e il disagio generato. La situazione ha suscitato un acceso dibattito tra residenti, evidenziando le tensioni tra comunità e istituzioni locali.

Bar e attività chiuse, e neppure un albero di natale per celebrare le feste. Così, a Bonassola scoppia la protesta, esplicitata in un “manifesto“ attaccato in una delle bacheche del borgo, nel quale viene manifestato il dissenso verso il comportamento dell’amministrazione comunale. Una “Letterina a Babbo Natale“ nel quale ignoti, pur augurando buon natale a tutti, sottolineano come "anche quest’anno i bonassolesi sono stati puniti perchè ritenuti cattivi, così il sindaco non ci ha fatto l’albero di Natale per il secondo anno consecutivo. Non non siamo cattivi, ma demotivati e avviliti, perchè caro sindaco ci fai passare degli inverni tristi e nel totale abbandono". Lanazione.it

