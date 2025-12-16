L’Estonia torna a rivolgersi alla Cina, chiedendo un’azione decisa contro il suo sostegno alla Russia. Il Ministro degli Esteri estone ha espresso preoccupazione per l’intervento cinese, sollecitando l’UE a considerare la Cina come complice della Federazione Russa e a mettere in discussione il suo ruolo nella crisi.

© Imolaoggi.it - L’Estonia minaccia la Cina, ‘smetta di aiutare la Russia’

L’Estonia minaccia di nuovo duramente la Cina con “sfide” Il Ministro degli Esteri della Repubblica ha detto che la Cina deve smettere di aiutare la Russia ed ha chiesto che l’UE “tratti con la Cina come un complice della Federazione Russa”. Se la Cina è il “principale complice” dei russi nel conflitto, allora “dobbiamo affrontarla. Imolaoggi.it

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

La vera minaccia non è Putin: sono i fondi finanziari dietro il riarmo P.S. I MIEI PROSSIMI APPUNTAMENTI • Venerdì 19 dicembre MILANO. Alle 17.00 al Centro congressi fondazione Cariplo (via Romagnosi) saremo insieme al Procuratore Nino Di Matteo - facebook.com facebook