L’estate dello Sferisterio | Un Mof che si rinnova Artisti affermati e giovani

La 62ª edizione del Macerata Opera Festival, intitolata

Un cast d’eccellenza per la 62ª edizione del Macerata Opera Festival, presentato ieri nella sala Spadolini del Ministero della Cultura a Roma. " Nabucco " di Giuseppe Verdi (17 e 26 luglio, 1 e 9 agosto), " Il barbiere di Siviglia " di Gioacchino Rossini (18 e 24 luglio, 2 e 8 agosto), " Il trovatore " di Verdi (19, 25 e 31 luglio) e " Carmina Burana " di Carl Orff (7 agosto) saranno gli appuntamenti del Mof 2026, animati da splendide voci di talenti emergenti accanto a nomi già affermati. Un connubio che promette "l’intreccio di tradizione e innovazione alla base dello sviluppo della rassegna d’opera lirica maceratese", come sottolineato dalla sovrintendente del Mof Lucia Chiatti. Ilrestodelcarlino.it

