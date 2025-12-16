L' esilio di lusso a Mosca di Assad | quartieri esclusivi isolamento e il sogno di fare l' oculista

L'articolo esplora la vita di Bashar al-Assad in esilio a Mosca, tra quartieri esclusivi e isolamento. Mentre in Siria si commemorava un anno dalla caduta del regime, l'ex dittatore vive un'esistenza di lusso lontano dai riflettori, con sogni e progetti che si intrecciano al suo nuovo stile di vita.

Mentre lo scorso 8 dicembre i siriani festeggiavano il primo anniversario della caduta del regime, l'ex dittatore Bashar al-Assad trascorreva un'altra tranquilla giornata di lusso e isolamento nel suo esilio dorato a Mosca. Dopo aver regnato con il pugno di ferro sulla Siria per quasi 25 anni. Today.it

