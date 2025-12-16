L’erotico d’autore | non tutte le eroine indossano una tuta

L’erotico d’autore è un genere spesso trascurato o sottovalutato, considerato marginale rispetto ad altre forme di narrativa. Tuttavia, le sue protagoniste sfidano gli stereotipi, indossando abiti diversi dalla tradizionale tuta, e aprono nuove prospettive sulla rappresentazione femminile e sulla complessità dei desideri. Un viaggio tra le pagine di un genere che merita attenzione e riscoperta.

© Screenworld.it - L’erotico d’autore: non tutte le eroine indossano una tuta Molte volte bistrattato, portato ai margini dei generi realmente interessanti, lasciato in disparte, etichettato come inadeguato, fuori luogo, inopportuno. Tutto questo, molte volte frutto di una narrazione che non ha voluto interamente approfondire l’argomento, le etichette della società e gli sguardi inorriditi di chi abbiamo intorno. Stiamo parlando del genere erotico, ma nello specifico, di fumetti erotici. Dalle copertine lascive, che lasciano poco all’immaginazione, che attirano sguardi, sicuramente e che magari qualcuno ha vergogna di comprare o di ammettere di leggere. Diciamo basta e apriamoci a questo genere che deve essere sicuramente sdoganato. Screenworld.it Sei appuntamenti, una stanza, un attore nudo e una porta che si chiude alle spalle di dodici spettatori. È il cuore di "Storie nude – piccolo teatro erotico da stanza", la nuova rassegna intima e immersiva curata dallo sceneggiatore e autore teatrale Antonio Moc - facebook.com facebook Solo un autore del novecento può trattare una scena di sesso con una musica come quella che abbiamo appena visto alla #PrimadellaScala Bellissimo. E bellissima la scelta delle scenografie fumettistiche e decò. x.com