L’eroismo di Ahmed a Bondi Beach L’unico che non fugge Così ha gestito la paura

L’atto di coraggio di Ahmed a Bondi Beach, durante l’attentato di Sydney, ha suscitato grande ammirazione. Il suo comportamento, descritto come l’unico che non fugge e che ha gestito la paura, evidenzia il valore dell’eroismo in situazioni di emergenza. Un episodio che mette in luce il ruolo fondamentale della presenza di spirito e della resistenza psicologica in momenti critici.

Roma, 16 dicembre 2025 – L'intervento di Ahmed al Ahmed, il fruttivendolo-eroe nell'attentato di Bondi Beach di Sydney, sembra incomprensibile, dottoressa Sara Cicchella, presidente della Società Italiana di Psicologia dell'Emergenza (Sipem). In certi casi non dovrebbero prevalere l'istinto di sopravvivenza, la paura, il desiderio di fuggire dal pericolo? "Quello che chiamiamo istinto di sopravvivenza non è altro che una risposta neuro-psicologica del nostro organismo a un segnale di pericolo, che in una frazione di secondo sceglie quale strategia mettere in campo. La paura c'è sempre, ma quello che facciamo con quella paura può cambiare da persona a persona, e da contesto a contesto.

