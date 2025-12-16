L’eredità di Giorgio Porta continua | l’Aeroclub Como assegna due borse di studio ai giovani piloti

L’Aero Club Como prosegue nell’eredità di Giorgio Porta, offrendo due borse di studio da 3.000 euro ciascuna per giovani tra i 15 e i 24 anni. L’iniziativa mira a sostenere nuovi talenti nel campo dell’aviazione, promuovendo l’interesse e la formazione di giovani piloti e appassionati.

