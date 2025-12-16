L’eredità degli Agnelli Il giudice contro John Elkann | Imputazione coatta
L'articolo analizza la recente controversia tra il giudice e John Elkann, presidente della holding degli Agnelli, riguardante l'applicazione dell'
Imputazione coatta, istituto previsto dall’articolo 409 del codice di procedura penale. La formula suona strana comunque, come tanti tecnicismi processuali. Applicata a John Elkann, presidente di Stellantis e ad di Exor, è strana almeno quanto saperlo accusato di dichiarazione infedele e truffa ai danni dello Stato nel procedimento che riguarda la residenza in Italia della nonna. Nei giorni in cui il nipote dell’Avvocato, suo malgrado, si merita quasi tutti i giorni un’attenzione speciale, da Torino arriva la sorpresa: andrà a processo. E per ora è rinviata la decisione della " messa alla prova ", un periodo di servizi sociali (forse dai salesiani) al termine del quale sarebbero estinti i reati per i quali è indagato e che non comporta alcuna ammissione di responsabilità. Quotidiano.net
