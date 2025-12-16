L' Eredità caos su Marcello | Questa cosa mi puzza

Nel mondo di L'Eredità, il preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni, si sollevano dubbi e sospetti riguardo a Marcello, protagonista di recenti discussioni. Tra tensioni e incertezze, si fa strada il sospetto che qualcosa non quadri, alimentando il caos tra i partecipanti e il pubblico.

© Liberoquotidiano.it - L'Eredità, caos su Marcello: "Questa cosa mi puzza" "Se per caso l'ha presa la cosa mi puzza non poco!". Marcello sta scrivendo la piccola storia televisiva de L'Eredità, il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni. Campione, anzi assoluto dominatore della trasmissione, quasi ogni sera arriva alla Ghigliottina anche se l'esito finale non gli è sempre favorevole, anzi. Eppure, nonostante le frequenti dimostrazioni di preparazione e bravura, non pare aver conquistato i favori dei telespettatori. Lunedì sera approda al gioco finale con un montepremi di 155mila euro, miracolosamente uscito intatto dalle cinque parole indizio che sono "Orario", "Facciata", "Europa", "Luce" e "E'".

