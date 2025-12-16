L' Ercole ritrovato | a Pompei riaffiora l' affresco in una villa suburbana

A Pompei, nella Villa suburbana di Civita Giuliana, riaffiora un affresco trafugato anni fa, raffigurante Ercole bambino mentre lotta contro i serpenti. Il ritrovamento rappresenta un importante passo nella tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico, offrendo nuove testimonianze sulla vita e le credenze dell'antica civiltà pompeiana.

AGI - La Villa suburbana di Civita Giuliana, sito archeologico a nord di Pompei, si riappropria di un frammento di affresco trafugato anni addietro da uno dei suoi ambienti di culto raffigurante Ercole bambino nell'atto di strozzare i serpenti. L'affresco era un tempo collocato nello spazio di una lunetta superiore della parete di fondo dell'ambiente, poi asportata da tombaroli. Il reperto proviene da una collezione privata negli Stati Uniti. Nel 2023, nell'ambito di un procedimento penale della procura di Roma, grazie alla collaborazione tra il Comando Tutela Patrimonio Culturale Carabinieri di Roma e le autorità degli Stati Uniti, ne è stata disposta l'assegnazione al Parco Archeologico di Pompei. Agi.it

