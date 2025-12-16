Leopoldo II di Lorena raccontato a tutti dagli studenti

Si avvicina la fase finale del progetto ‘Giovani Ciceroni alla scoperta di Leopoldo II di Lorena’, un percorso che ha coinvolto studenti degli istituti ’Bugiani’ e ’Pacioli’ di Follonica. L’iniziativa ha promosso la conoscenza e la narrazione del patrimonio storico lorenese della città, stimolando la partecipazione attiva e l’approfondimento tra i giovani.

Il progetto, ideato e promosso dal Comitato provinciale Aics, nasce con l'obiettivo di rendere i ragazzi protagonisti attivi della valorizzazione culturale del territorio, permettendo loro di scoprirne i luoghi simbolo e di raccontarli attraverso un linguaggio nuovo, fresco e profondamente partecipato.