Leone XIV in veste inedita | sogni e speranze di un Papa diplomatico

Il libro «Leone XIV» esplora la figura di Robert Prevost, un Papa che si distingue per il suo ruolo diplomatico e le sue aspirazioni. Attraverso questa narrazione, si scoprono sogni e speranze di un leader spirituale che ha saputo coniugare fede e diplomazia, offrendo una prospettiva inedita sulla sua vita e il suo pontificato.

© Panorama.it - Leone XIV in veste inedita: sogni e speranze di un Papa diplomatico C'è un libro che più di tutti descrive il percorso e la visione di Robert Prevost. Si tratta di «Leone XIV. La Storia» di Francesco Antonio Grana (Editore Elledici, 2025). L'autore analizza di fatto i primi sei mesi del nuovo pontefice, dall'elezione dell'8 maggio fino a novembre 2025. Fin qui, nulla di rivoluzionario. La vera particolarità dell'opera risiede più che altro nelle interviste, nelle testimonianze, nel racconto di episodi inediti della vita del Papa. Ed è proprio da queste sfaccettature semisconosciute della sua esistenza che Grana cerca di far emergere la visione programmatica di Prevost, la sua sensibilità spirituale, la sua energia cristiana.

