L’Ente Nazionale Protezione Animali invita a fare scelte consapevoli e rispettose del benessere dei pet evitando acquisti inutili o potenzialmente stressanti

L’Ente Nazionale Protezione Animali invita a riflettere sulle scelte di pet care, promuovendo il benessere degli animali domestici. In occasione delle festività natalizie, è importante evitare acquisti impulsivi o stressanti, privilegiando regali che rispettino le esigenze e la serenità di cani e gatti, nel rispetto di un approccio consapevole e responsabile.

© Iodonna.it - L'Ente Nazionale Protezione Animali invita a fare scelte consapevoli e rispettose del benessere dei pet, evitando acquisti inutili o potenzialmente stressanti N on solo ciotole e palline. Il mondo del pet care è cambiato, e lo si vede soprattutto a Natale quando l'idea di regalare qualche cosa di speciale anche al cane e al gatto di casa ci può fare perdere la testa. Dalle cucce che regolano la temperatura alle spazzolino per denti a ultrasuoni, dagli zaini ventilati per portare i gatti in viaggio alle amache da parete per il loro relax. Ma quali, tra tutti questi regali possibili sono davvero adatti ai nostri pet e quali sono semplicemente frutto di una tendenza che ci porta a trasferire su di loro le nostre aspettative o fissazioni? Una guida è offerta dai consigli Enpa per scegliere i regali giusti per gli animali domestici.

